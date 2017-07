2 luglio 2013 21:02 Cheesecake al cioccolato

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI cheesecake di 22 cm La cheesecake al cioccolato è un dessert fresco e goloso a base di cioccolato, formaggio fresco, panna montata e riso soffiato. Questa torta vi coccolerà in qualunque momento della giornata e potrete gustarla fredda o a temperatura ambiente. Il contrasto di consistenze è davvero goloso: una base croccante di riso e una farcitura morbida e delicata!



INGREDIENTI per la base croccante riso soffiato 50 g

cioccolato fondente 100 g Per la crema formaggio fresco spalmabile 160 g

panna da montare 150 ml

zucchero a velo 80 g

gocce di cioccolato 2 cucchiai

colla di pesce 3 fogli Per decorare cacao amaro 2 cucchiai

panna da montare 100 ml

cioccolato fondente 50 g

cioccolato bianco 50 g

PROCEDIMENTO

Preparate la base croccante: tritate grossolanamente il cioccolato, scioglietelo a bagnomaria e incorporatelo subito al riso soffiato in modo da colorarlo completamente. Foderate di carta da forno uno stampo circolare a cerchio apribile del diametro di 22 cm: realizzate prima un disco per la base e poi delle strisce per il bordo. Versatevi il riso soffiato al cioccolato.

Livellate bene per ottenere una base omogenea alta circa 1 cm e mezzo e ponetela in frigo per un’ora affinché si indurisca. Nel frattempo, montate la panna e incorporatevi delicatamente le gocce di cioccolato. In una ciotola a parte lavorate con una forchetta il formaggio spalmabile insieme allo zucchero e unite il tutto alla panna montata.

Ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 7 o 8 minuti, strizzatela e scioglietela a bagnomaria. Incorporatela alla crema e mescolate delicatamente per non smontare la panna. Versate la crema sulla base croccante, livellatela bene con il dorso di un cucchiaio. Ponete in frigorifero per almeno 2 ore.

Trascorso questo tempo, montate la restante panna con il cacao, spalmatela sulla crema bianca e decorate con tante scaglie di cioccolato fondente e bianco distribuite in modo casuale.

Conservate la cheesecake al cioccolato sempre in frigorifero prima di servirla.

Lo sapevate che... Ricordate di conservarla sempre in frigo prima di mangiarla, altrimenti il cioccolato si scioglierà troppo velocemente.