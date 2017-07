DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il cavolfiore in pastella alla siciliana è un piatto unico realizzato con cimette di cavolfiore sbollentate, impanate e poi fritte. La pastella è profumata, alla maniera siciliana, da prezzemolo, aglio e pecorino grattugiato che la rendono ancor più gustosa dopo la frittura. Il cavolfiore in pastella può essere servito come antipasto, contorno o secondo piatto, l'importante sarà consumarlo immediatamante per gustare tutta la fragranza e la croccantezza della frittura!