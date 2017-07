I bicchierini di fragole e yogurt greco sono un dessert al cucchiaio, fresco e goloso realizzato in bicchierini monoporzione con crema di fragole e yogurt greco. Ho utilizzato i bicchierini trasparenti per rendere visibile il contrasto fra il bianco e il rosso e ho decorato queste delizie con ciuffetti di menta fresca e profumata! I bicchierini di fragole e yogurt greco sono irresistibili e l'abbinamento è davvero da provare :)

PROCEDIMENTO

Lavate accuratamente le fragole, eliminate il picciolo e tagliatele a metà o pezzetti non necessariamente piccoli. Raccoglietele nel frullatore insieme allo zucchero a velo e frullate il tutto fino a ottenere una crema densa e omogenea. Trasferitela in frigorifero coperta da pellicola per circa un'ora. Distribuite sul fondo dei bicchierini uno strato di yogurt greco fino a raggiungere la metà del bicchierino, livellatelo bene servendovi di uno stecchino di legno.