10 febbraio 2015 15:25 Baccalà fritto al pomodoro e cavolo nero

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il baccalà fritto al pomodoro e cavolo nero è un secondo piatto di pesce gustoso e raffinato, realizzato con filetti di baccalà impanati e fritti, su un letto di salsa al pomodoro e un accompagnamento di cavolo nero ripassato in padella. Il piatto si presenta molto bene ma non è affatto complicato! Vi basterà eseguire i passaggi previsti per ogni ingrediente e poi assemblarli nel piatto in modo elegante e scenografico. Il baccalà fritto al pomodoro e cavolo nero è realizzato con una semplice salsa di pomodoro e un tocco piccante dato dal cavolo saltato in olio, aglio e peperoncino.

INGREDIENTI Per il baccalà filetto di baccalà gia ammollato (circa 500 g) 8 pezzi

farina q.b.

olio di semi di arachidi q.b. Per la salsa olio di oliva 4 cucchiai

cipolla tritata 2 cucchiai

aglio uno spicchio

passata di pomodoro 500 g

sale q.b. Per il cavolo nero cavolo nero un mazzo

sale q.b.

olio di oliva 4 cucchiai

aglio uno spicchio

peperoncino fresco q.b.

PROCEDIMENTO

Pulite e mondate il cavolo nero: eliminate con un coltello tutta la costa centrale, la parte più dura che comprende il gambo e raggiunge la sommità della foglia. pulire il cavolo nero

Lavate bene il cavolo nero e lessatelo in acqua bollente leggermente salata per circa 10 minuti. Scolatele e adagiatele in una ciotola con acqua e ghiaccio affinché mantegano il colore verde brllante (potete saltare questo passaggio se volete mantenere caldo il cavolo nero). Scolatele e strizzatele con delicatezza. Soffriggete dolcemente in una padella l'olio con l'aglio e il peperoncino. lessare il cavolo

Aggiungete il cavolo nero, regolate di sale (tenete conto della sapidità del baccalà) e saltatelo per qualche minuto per farlo insaporire. Eliminate aglio e peperoncino e tenete in caldo. In un'altra casseruola soffriggete l'aglio e la cipolla nell'olio. cuocere il cavolo nero e preparare la salsa

Unite anche la passata di pomodoro, salate e cuocete per circa 15 minuti. Nel frattempo, tamponate bene i pezzi di baccalà con carta da cucina. Passateli nella farina e friggeteli in abbondante olio caldo. impanare e friggere il baccalà

Quando i pezzi saranno dorati da entrambi i lati, scolateli su carta assorbente e assemblate subito il piatto in questo modo: distribuite qualche cucchiaio di salsa di pomodoro sul fondo di un piatto, adagiatevi due pezzi di baccalà e completate con il cavolo nero. Servite immediatamente.