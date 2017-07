Arrotolato di vitello con carciofi e formaggio

PROCEDIMENTO

Versate in un cutter il lardo, le erbe aromatiche ed un pizzico di sale; frullate fino ad ottenere una crema spalmabile che conserverete in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. Poi pulite i carciofi, eliminando in primis le foglie esterne fino ad arrivare al cuore. Dopo di che non vi resta che tagliarli a fettine sottili e metterli a bagno in acqua acidulata fino alla cottura in modo da non farli annerire.