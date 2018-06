Mini cheesecake al caramello salato

Ingredienti:

PER LA BASE

200g di biscotti tipo digestive

100g di burro



PER LA FARCIA

2 uova

130g di zucchero

250g di formaggio spalmabile



PER LA COPERTURA AL CARAMELLO SALATO

100g di zucchero

45g di burro freddo

100g di panna fresca

Da 2 a 5 grammi di sale (a seconda dei gusti)



PER LA GUARNIZIONE

Cioccolato fondente



Procedimento:

Preparate la base polverizzando i biscotti e mischiandoli al burro fuso; compattate il tutto sul fondo di uno stampo per muffin rivestito di pirottini; fate riposare 15 minuti in frigorifero.

Preparate la farcia montando le uova con lo zucchero ed unendovi il formaggio spalmabile; versate nei pirottini sopra alla base ed infornate per 20-25 minuti a 180°. Fate raffreddare completamente e riponete in frigorifero per almeno 2/3 ore (meglio tutta la notte) prima di sformare gli stampini.

Preparate la copertura al caramello salato facendo sciogliere lo zucchero in un pentolino antiaderente, una volta diventato caramello togliete dal fuoco ed unite il burro freddo e la panna, infine il sale secondo il vostro gusto. Trasferite in una ciotola e fate raffreddare in frigorifero. Componete le mini cheesecake riempiendo la piccola conca che si forma in cottura di salsa al caramello salato e guarnendo con cioccolato fondente fuso. Servite freddi.



Segui la videoricetta su: www.strabuonosolocosebuone.it



Di Indira Fassioni