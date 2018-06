Muffin con sorpresa

I muffin sono perfetti per chi è goloso ma non vuole rinunciare ad un dolcetto, sono così piccoli che mangiarne uno non è mai un peccato mortale; ma questi muffin racchiudono una sorpresa golosissima, tutta da scoprire!

Ingredienti:

250g di farina

125g di zucchero

1/2 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

200ml di panna

2 uova

150g di crema spalmabile alle nocciole



Procedimento:

Congelare la crema spalmabile alle nocciole a palline per almeno 2 ore, miscelare in due ciotole separate gli ingredienti secchi e quelli liquidi per poi unirli, inserire la pallina di crema congelata a metà dello stampo per muffin riempito di impasto ed infornare a 180° per 15/18 minuti.



