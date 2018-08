Festambiente 2018: impegno e divertimento a impatto zero

Festambiente in musica: da Piero Pelù a Goran Bregović, dalla Bandabardò a Cristiano De André Ufficio stampa 1 di 4 Ufficio stampa 2 di 4 Ufficio stampa 3 di 4 Ufficio stampa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dal 10 al 19 agosto si terrà la trentesima edizione del festival; un mix di intrattenimento e ambientalismo con concerti, ecologia e sana alimentazione.



Un evento a cui ogni anno partecipano circa 60 000 visitatori: dieci giorni di svago con concerti, cinema, laboratori, spettacoli e percorsi dedicati ai più piccoli, dibattiti, ma soprattutto numerosi punti ristoro con piatti tradizionali e biologici, nonché degustazioni di prodotti tipici provenienti da tutta Italia. Il 2018 è infatti l’Anno nazionale del Cibo Italiano, indetto dai Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei Beni Culturali e del Turismo e per questo motivo Festambiente ha deciso di dedicare la trentesima edizione al cibo italiano.



Tanti sono stati gli spazi dedicati nel corso di questi anni alla gustosa cucina italiana. Per ricordarne qualcuno: il ristorante biologico vegetariano con le specialità dello chef Giuseppe Capano, che prevede piatti anche privi di glutine; Peccati di Gola, un’enoteca e “tipicheria” immersa in un suggestivo uliveto, che propone tra gli altri piatti una selezione di salumi e formaggi; lo stand Il Maremmano, con i suoi hamburger di carne maremmana biologica. Tutte iniziative dedicate ai prodotti biologici e italiani di qualità, ma con la volontà di coniugarle alla perfezione con le antiche tradizioni enogastronomiche.



Una novità di questa edizione sarà il Padiglione del Cibo Italiano e della Dieta Mediterranea: un omaggio alle eccellenze culinarie del nostro paese, con degustazioni, talk, show cooking e presentazioni di libri. Un viaggio alla scoperta delle peculiarità del settore agroalimentare ed enogastronomico del nostro Belpaese.



Altri temi centrali del festival saranno l'economia civile e circolare, la mobilità e il turismo sostenibile, soprattutto puntando lo sguardo verso l’innovazione. Verranno infatti mostrate le ultime novità provenienti dalle aziende che operano nel campo della mobilità elettrica e delle smart cities e la protezione della natura con le principali aree protette italiane.



Numerosi anche gli eventi in programma focalizzati sull’innovazione tecnologica in campo agricolo ed alimentare, in campo scientifico e sulla mobilità elettrica, a cui è dedicata l’area espositiva di Scienzambiente, un festival nel festival rivolto ai ragazzi ma non solo, incentrato sulla scienza che prevede laboratori, spettacoli e incontri su molti argomenti, quali agricoltura, archeologia, astronomia, fisica.



Non mancherà la musica sul palco di Festambiente: ogni sera sarà ospitato un grande artista della musica italiana e non; tutti personaggi da sempre attenti alle tematiche ambientali.



Ecco il calendario: Bandabardò (10 agosto), Mario Biondi (11 agosto), Stadio (12 agosto), Piero Pelù (13 agosto), Modena City Ramblers (14 agosto), Cristiano de André (15 agosto), Goran Bregović (16 agosto), Roberto Vecchioni (17 agosto), PFM (18 agosto) e Alborosie (19 agosto)



Per tutte le info: www.festambiente.it



Di Indira Fassioni