Crostatine alla frutta

Ingredienti (per circa 8 crostatine):



Per la frolla

70g di burro

180g di farina

1 uovo

1/2 bustina di lievito per dolci

70g di zucchero

un pizzico di sale

Fagioli qb per la cottura in bianco



Per la crema

2 tuorli d'uovo

40g di zucchero

15g di farina

250ml di latte caldo

1 pizzico di sale

la scorza di un limone non trattato



Per la guarnizione :

frutta a piacere



Procedimento:



Preparate la frolla frullando il burro freddo con la farina e aggiungendo successivamente il resto degli ingredienti; coprite con pellicola trasparente e riponete in frigorifero per 20 minuti. Stendete la frolla nelle forme imburrate e tagliate l'eccesso; coprite con carta forno e riempite di fagioli (o altri legumi) per evitare che gonfi in cottura. Cuocete a 180° per 12 minuti e altri 5 minuti senza i fagioli.



Preparate la crema montando i tuorli con lo zucchero, aggiungete la farina, il sale, la scorza di limone e il latte caldo; trasferite in un pentolino sul fuoco e cuocete a fuoco medio/basso per circa 5 minuti (attendete che si raddensi).



Componete la crostatina mettendo la crema sul fondo della frolla cotta e guarnendo con la frutta fresca.



Segui la video ricetta su www.strabuonosolocosebuone.it