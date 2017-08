Yacht, champagne e lusso sfrenato: a Saint Tropez le vacanze sono solo per i più ricchi

Un viaggio tra chi può permettersi una vacanza tra yacht, champagne e cene che arrivano a costare cifre spropositate. Le telecamere di "Dalla vostra parte" sono andate alla scoperta della vita notturna di Saint Tropez, dove nessuno sembra badare a spese. Con la pensione mensile di un italiano medio qui si mangia una sera, un piatto di tagliatelle vale 58 euro e lo champagne viene letteralmente buttato via. L'inviato del preserale di Retequattroè riuscito anche a salire su uno yacht milionario di oltre 30 metri, dove gli invitati possono fare festa tra pavimenti in marmo di Carrara e rifiniture dorate. A bordo si ha davvero l'illusione di poter avere tutto ciò che si desidera: i soldi non sono assolutamente un problema.