Vittorio Sgarbi in missione per riportare la Monna Lisa in Italia fermato... da un gregge di capre

"Sto andando direttamente a Parigi per riportare a casa Monna Lisa, perché se non vado da sola non ritorna". E' con queste parole che Vittorio Sgarbi ha dato il via qualche giorno fa a quella che è stata subito definita la "missione Monna Lisa": il critico e storico dell'arte ha infatti promesso di andare in auto a Parigi per prelevare dal Louvre il celebre quadro di Leonardo Da Vinci e riportarlo in Italia. In un video pubblicato su Facebook, però, Sgarbi ha mostrato ai suoi fan di aver incontrato un ostacolo "emblematico" durante il viaggio: la sua auto è stata infatti bloccata dal passaggio di un gregge di capre. Facile intuire, dunque, quale sia stata la reazione di Sgarbi: "Paese che vai, capre che trovi".