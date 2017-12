Vittorio Emanuele III, oggi l'omaggio della famiglia reale

Vittorio Emanuele, Marina, Emanuele Filiberto, Maria di Savoia e Serge di Jugoslavia renderanno omaggio oggi nel santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo, alla salma di Vittorio Emanuele III, rientrata domenica in Italia tra le polemiche. La Comunità ebraica tuona: fu complice "di quel regime fascista di cui non ostacolò mai l'ascesa".