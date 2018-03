Violenze su due figlie minori, arrestato 45enne nel Napoletano

Il 45enne, residente a Giugliano in Campania, è finito agli arresti domiciliari.



Le investigazioni, affidate ai carabinieri della Stazione di Napoli Pianura, sono state avviate nel febbraio 2017 dopo la denuncia presentata dalla madre delle minori: un'adolescente e una bimba di pochi anni d'età. Le bambine avevano raccontato alla madre che, dopo la separazione dei genitori, avevano subito abusi dal padre per oltre tre anni, dal 2013 al 2017. I fatti, secondo la ricostruzione accusatoria, accadevano nelle prime ore pomeridiane presso l'abitazione dei nonni paterni in occasione delle visite domenicali all'uomo.



Le minori, sentite presso la procura con l'assistenza di una psicologa, hanno confermato "integralmente quanto riferito alla madre, arricchendolo di particolari inquietanti", ha scritto in una nota il procuratore Francesco Greco.



Per verificare "la genuinità del racconto delle vittime", si è anche disposta una consulenza psicologica dalla quale è emerso che il racconto delle bambine era "genuino", confermando la loro "attendibilità e la loro idoneità a rendere testimonianza". Anche una consulenza medica ha fornito un ulteriore riscontro alla narrazione delle vittime così come i racconti di persone informate sui fatti.