Trapani, padre abusa della figlia davanti alla moglie: genitori arrestati

Una 13enne sarebbe stata costretta, per un anno, ad avere rapporti sessuali con il padre nella loro casa di Alcamo, in provincia di Trapani. In alcune occasioni, alle violenze avrebbe partecipato anche la madre. I due coniugi sono stati arrestati dalla polizia. La ragazza ha trovato la forza di confidarsi con alcuni parenti e questo ha consentito l'avvio delle indagini. Il padre si sarebbe difeso sostenendo che i rapporti erano consenzienti.