Violenza sulle donne, Cgil in piazza in tutta Italia al grido: “Riprendiamoci la libertà!”

Con un indumento rosso, un libro e lo slogan "Riprendiamoci la libertà!" si scenderà in piazza per manifestare contro la violenza sulle donne. La mobilitazione nazionale è organizzata dalla Cgil, sabato 30 settembre. Oltre cento le piazze coinvolte in tutto il Paese. Il segretario generale della Cgil Susanna Camusso sarà a Roma. Aderiscono anche le 12 squadre femminili della serie A di calcio.

L'idea di portare un libro vuole simboleggiare la necessità di trovare le parole corrette per parlare delle donne, perché solo attraverso un cambiamento culturale si può riuscire a contrastare la violenza di genere.



La Cgil lancia una mobilitazione nazionale "per chiedere agli uomini, alla politica, ai media, alla magistratura, alle forze dell'ordine e al mondo della scuola un cambio di rotta nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura e nell'assunzione di responsabilità di questo dramma perché la violenza maschile sulle donne non è un problema delle donne, che non vogliono far vincere la paura e rinchiudersi dentro casa".