Venezia, turisti olandesi aggrediscono il cameriere di un bar

L'estate veneziana continua ad essere caratterizzata da un susseguirsi di episodi di maleducazione. L'ultimo riguarda un gruppo di turisti olandesi: pretendevano di sedersi al tavolo di uno degli storici caffè in Piazza San Marco per consumare cibi e bevande acquistati altrove. Quando il cameriere li ha inviati al alzarsi, due di loro hanno reagito violentemente colpendolo con diversi pugni al volto.

La comitiva, formata da sei persone, si è poi allontanata, ma poco dopo è stata intercettata da una pattuglia della polizia e portata in questura per la procedura di identificazione. Al cameriere aggredito, di origini bengalesi, sono state rilevate ferite al capo e alla nuca per una prognosi di 25 giorni.