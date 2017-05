Venezia, modelle in topless fotografate per la città: multe e proteste

"Un nudo tira l'altro" a Venezia , e crescono le proteste. Un'altra giovane modella, seguita da uno stuolo di fotografi, ha posato senza veli nelle zone centrali della città. Dopo una pioggia di proteste sui social contro le numerose donne nude, gli agenti della polizia municipale in pattuglia nel sestiere di San Marco hanno fermato e multato la donna di 3.300 euro , a causa di atti contrari alla pubblica decenza . Questi scatti al centro della bufera, potrebbero trattarsi di un servizio fotografico non autorizzato dall'amministrazione comunale.

Iniziando lo shooting dal Ponte della Fava con una maschera di carnevale e una lunga gonna blu, la presunta modella si è poi spostata con il gruppo di fotografi in fondamenta Mocenigo, a Ca' Pesaro, dove si è spogliata completamente.



L'episodio si aggiunge a diverse altre segnalazioni avvenute nei giorni scorsi soprattutto nelle aree più frequentate di Venezia: modelle (o presunte tali) che si aggirano seminude seguite da fotografi intenti a immortalarne le mosse. Il 26 aprile avevano fatto parecchio scalpore sul web due ragazze coperte solo di un mantello che erano state viste passeggiare lungo le procuratie di piazza San Marco.



In certi casi le ragazze indossano una maschera di Carnevale. Finora, però, nessuna era stata colta in flagrante dal personale in divisa del Comune. A qualcuno è sorto il dubbio che si tratti di una specie di moda, e in un certo senso lo è: secondo il comandante Marco Agostini esiste un contest di foto di donne sexy lanciato sui social network da alcuni fotografi.