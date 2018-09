Venezia, si intrufola in cantiere e "gioca" con muletto: morto 13enne

Un 13enne è morto schiacciato da un muletto sul quale era salito insieme ad un amico per gioco. E' accaduto in un cantiere edile di Venezia , lungo il cosiddetto rio della Scomenzera , a poche centinaia di metri dal terminal automobilistico di piazzale Roma. Stando a quanto emerso, i due sono riusciti ad entrare nella struttura, sono saliti sul mezzo e l'hanno messo in moto.

Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incidente sarebbe stata una curva presa troppo stretta che ha fatto rovesciare il muletto. Sotto shock l'amico: all'arrivo dei soccorsi è stato subito affidato ad uno psicologo. E' ancora troppo presto per ascoltarlo in modo approfondito.



Agli investigatori spetta ora il compito di ricostruire la vicenda e di dare risposta ad una serie di interrogativi, primo fra tutti il come sia stato possibile per i due entrare in un'area in genere inaccessibile.