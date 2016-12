Treviso, percepisce "troppa" pensione: Inps chiede risarcimento a rate

Sorpresa a dir poco amara per un ex bidello 80enne di Treviso, il quale, per i prossimi 24 anni, dovrà rifondere all'Inps, attraverso 288 trattenute sulla pensione, una al mese, i 24mila 836 euro che l'istituto ritiene di avergli versato in più nel corso della sua carriera pensionistica. Lo ha comunicato al diretto interessato lo stesso istituto di previdenza: l'assegno ora percepito sarà decurtato di 87 euro al mese sino al 2039.