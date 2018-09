Rovigo, scomparsa da oltre un anno, la famiglia: “Qualcuno l’ha vista, chi sa parli”

Di lei non si sa più nulla da quasi un anno e mezzo e i parenti non si danno pace. A Pomeriggio Cinque arriva l’appello della madre e del fratello di Ornella Paiato, moglie e madre di 59 anni scomparsa dalla sua casa di Occhiobello, in provincia di Rovigo, il 6 aprile 2017. “Chi ha visto qualcosa si faccia vivo. Da quel giorno è una pena continua, si vive male - commenta disperata la mamma Gina, in collegamento con Barbara d'Urso - . Aveva problemi di salute, ma mai avrei pensato che potesse fare qualcosa del genere”.



Ornella infatti si è allontanata da casa, sembra volontariamente, poco dopo le 21, quando il marito era da poco uscito per il turno di notte e il figlio era fuori con amici. La donna camminava a fatica, si serviva in genere di una stampella. Quella sera è uscita col suo cellulare e le chiavi: una vicina l’ha incontrata per le scale mentre usciva. “Ha detto che non poteva parlare perché aveva fretta”, racconta la sorella della donna ai microfoni del programma di Canale 5. “Lei si spostava lentamente, siamo sicuri che qualcuno l’ha vista quella sera ma non si è mai presentato ai carabinieri”, aggiunge il fratello Massimo, il quale non esclude che qualcuno possa tenerla nascosta. “Ma quella persona sarebbe in difficoltà – sottolinea l'uomo – perché Ornella doveva prendere farmaci quotidianamente”.