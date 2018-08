"Io sono tranquillo, so di non aver fatto nulla e di non c'entrare con questa vicenda, ma allo stesso tempo sono preoccupato per lei". Così l'amante di Manuela Bailo, la 35enne scomparsa a fine luglio da Nave, nel Bresciano. L'uomo, già ascoltato dai carabinieri, ha confermato che la loro relazione era finita "da oltre un anno" e di aver visto la donna per l'ultima poco prima della scomparsa, per un "aperitivo con altri colleghi".