Padova, sesso per pochi spiccioli nel centro accoglienza profughi

Sesso in cambio di pochi spiccioli. E' quanto succede nel centro di accoglienza per profughi all'ex Prandina di Padova. Qui, stando a quanto racconta "Il mattino di Padova", alcune delle donne ospitate si sarebbero prostituite accettando come pagamento i voucher settimanali a cui i richiedenti asilo hanno diritto e che ammontano a 2 euro e 50 centesimi al giorno.