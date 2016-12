In Italia le frane nel 2014 sono state più di 200 e hanno causato 14 vittime

Nel 2014 in Italia si sono verificati 211 eventi di frana importanti, che hanno causato 14 vittime. Sono i numeri dati da Coldiretti commentando la tragedia della frana in Cadore . Più di otto comuni italiani su dieci (82%) hanno parte del territorio a rischio frane e alluvioni anche a causa dei cambiamenti climatici per le precipitazioni sempre piùintense e frequenti con vere e proprie bombe d'acqua che il terreno non riesce ad assorbire.

Le Regioni più colpite sono state Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Campania, Lombardia e Sicilia (dati Ispra). Oggi in Italia 8,6 milioni di cittadini, sottolinea Coldiretti, vivono o lavorano in aree considerate ad alto rischio idrogeologico, anche per la mancanza di una adeguata pianificazione territoriale.



A questa situazione, denuncia l'associazione, "non è certamente estraneo il fatto che un modello di sviluppo sbagliato ha tagliato del 15% le campagne e fatto perdere negli ultimi venti anni 2,15 milioni di ettari di terra coltivata. Ogni giorno - conclude Coldiretti - viene sottratta terra agricola per un equivalente di circa 400 campi da calcio (288 ettari) che vengono abbandonati o occupati dal cemento che non riesce ad assorbire la violenta caduta dell'acqua".