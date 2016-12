Gli eredi trovano un miliardo nella casa vacanze, ma è tutto in lire

La casa era di proprietà di una coppia di coniugi vicentini, morti tra il 2008 e il 2010. I due, come racconta il "Gazzettino", avevano comprato l'abitazione nell'isola per passarci le vacanze. Non avevano figli, quindi avevano lasciato a una parente l'immobile, che si trova non lontano da La Valletta. La donna non era mai andata a Malta, ma a Natale del 2014 ha mandato un nipote a dare un'occhiata. E' stato lui che ha trovato i soldi in cassaforte: per la precisione, c'erano 990 milioni di lire.



Per adesso quelle banconote sono ancora a Malta. Portarle fuori dall'isola, anche se prive di valore, non è infatti possibile. L'iter prevede il deposito in banca e lo spostamento fuori dai confini via bonifico. Nessun istituto di credito maltese ha però accettato di sobbarcarsi l'operazione. Per adesso i soldi sono in una cassetta di sicurezza. Si vedrà che farne.