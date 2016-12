Frana sul monte Pelmo nel Bellunese: nessuna persona coinvolta

Paura nel Bellunese, dove una grossa frana si è staccata dalla parete est del monte Pelmo, lungo il versante che si affaccia a valle verso San Vito di Cadore. Il distacco, avvenuto poco prima delle 21 di venerdì, è stato segnalato con alcune telefonate al 118. Il boato è stato avvertito in tutta la vallata. Fortunatamente non risultano persone coinvolte, in quanto la frana non ha interessato sentieri abitualmente usati per le escursioni.