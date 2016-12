Fingono separazione per avere sussidi, denunciata coppia di ultrasessantenni

Hanno finto di separarsi per ottenere migliaia di euro sotto forma di sussidi economici erogati dall'Inps . Ma la guardia di finanza, insospettita dall'età dei coniugi, ultrasessantenni , li ha scoperti e denunciati. E' successo a Treviso . Le Fiamme gialle, anche con l'ausilio di telecamere nascoste, hanno notato come, nonostante il cambio di residenza, i due continuassero a condurre una normale vita sotto lo stesso tetto.

L'assegno a cui puntava la coppia rientra tra i principali sussidi previsti a titolo di protezione sociale per i cittadini che, a seguito della separazione dal coniuge, versino in condizioni economiche particolarmente disagiate e con redditi non superiori alle soglie previste dalla legge.