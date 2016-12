Padova, prof bocciati da studenti: licenziati

foto LaPresse 18:04 - "Bocciati" dai propri studenti e licenziati dall'università. Succede a Padova, dove a due docenti (esterni) di economia non sono stati rinnovati i contratti dopo le valutazioni negative degli alunni, che lamentavano scarsa disponibilità e ritardi alle lezioni. Non facile la decisione del Consiglio di dipartimento, che ha voluto esaminare a fondo la questione ascoltando anche gli iscritti all'Ateneo. - "" dai propri. Succede a, dove a due docenti (esterni) di economia non sono stati rinnovati i contratti dopo le valutazioni negative degli alunni, che lamentavano scarsa disponibilità e ritardi alle lezioni. Non facile la decisione del Consiglio di dipartimento, che ha voluto esaminare a fondo la questione ascoltando anche gli iscritti all'Ateneo.

Il voto del Consiglio, infatti, non è stato unanime ma diviso, con dieci voti a undici. I due prof, titolari di un corso in economia e finanza, si difendono: "Siamo docenti part-time". Difficile, dunque, conciliare tutti gli impegni. C'è chi invece difende la scelta dell'Ateneo. "Chi frequenta un'università pubblica paga ed è giusto che pretenda qualità. I questionari di valutazione sono uno strumento utile per ottenerla", spiega al Corriere della Sera, Pierdomenico Perata, rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, commentando il caso padovano.