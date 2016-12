Anziano trovato morto nel Veneziano: sul collo una profonda ferita da taglio

Un anziano di 79 anni, Alberico Cannizzaro, è stato trovato morto nel suo appartamento a Marghera (Venezia), con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza del collo. La polizia non esclude alcuna pista, compreso l'omicidio. L'uomo viveva con la moglie, che in questi giorni è fuori città. A compiere la macabra scoperta è stato il figlio, parroco in una chiesa vicina, che si era allarmato dopo le numerose telefonate senza risposta.