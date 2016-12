Treviso, organizzavano orge e scambi di coppia davanti al figlio di 7 anni

12:54 - A soli 7 anni avrebbe assistito, nella propria casa in provincia di Treviso, a scambi di coppia e sesso di gruppo organizzati da sua madre e dal compagno. La scuola, insospettita dal comportamento del piccolo e dai suoi racconti, si è rivolta alla Procura dei minori di Venezia che ha aperto le indagini. Sotto accusa per atteggiamenti osceni in presenza di minore la mamma, impiegata 34enne, e il suo nuovo fidanzato.

Dalle prime indagini appaiono reali i sospetti della scuola. Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati trovati filmati hard e pedopornografici e preservativi. In alcune intercettazioni telefoniche, inoltre, la donna avrebbe parlato di questa abitudine.



In attesa di accertare le responsabilità di mamma e compagno, la procura dei minori ha chiesto l'affidamento del minore ai Servizi sociali.



Gli inquirenti non escludono che il bimbo non solo fosse presente in casa durante i festini, ma fosse anche chiamato ad assistere.