Vendita Milan, Marina Berlusconi: "Indignati dalla falsificazione"

Interviene anche Marina Berlusconi sulle voci di un'inchiesta sulla vendita del Milan, smentite dalla Procura di Milano. La presidente Fininvest dichiara: "Il tempo sembra passare invano per certi metodi di intendere lo scontro politico e per chi di questi metodi da vent'anni è ostinato protagonista. La falsificazione di cui si sono resi responsabili la Stampa e il Secolo XIX del gruppo De Benedetti lascia indignati ed esterrefatti per la sua gravità".