Val d'Aosta, bimbo morto: indagati tre maestri di sci

19:48 - La Procura di Aosta ha iscritto nel registro degli indagati i tre maestri di sci che dovevano vigilare sul bimbo di Milano morto sabato cadendo in un dirupo vicino alla piste di La Thuile. La piccola vittima, Lorenzo Bacci, si trovava sul circuito con altri baby sciatori per affrontare una gara. L'accusa nei confronti dei tre indagati, tutti ventenni, è di concorso in omicidio colposo.

I tre erano incaricati di vigilare sulla comitiva. Nei prossimi giorni sono previsti altri interrogatori da parte della polizia, tra cui quelli dei due compagni di sci club della vittima che probabilmente hanno assistito all'incidente.



mercoledì primo aprile a Milano saranno celebrati i funerali del bambino. La funzione è prevista alle 14.45 nella Chiesa di San Pietro in Sala, in piazza Wagner, dove dalle 14 di domani sarà allestita la camera ardente. Per volontà della famiglia, che da anni frequenta la localià valdostana, dove ha una seconda casa, la sepoltura avverrà nel cimitero di La Thuile, giovedì mattina.