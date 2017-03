Arresto pm Aosta, gip: Longarini resta ai domiciliari fino al 31/3

Rimane ai domiciliari fino al 31 marzo l'ex procuratore capo di Aosta, Pasquale Longarini, arrestato con l'imprenditore Gerardo Cuomo nell'ambito dell'inchiesta della Procura milanese in cui è indagato per induzione indebita e favoreggiamento. La decisione è stata presa dal gip Giusy Barbara, che ha respinto per la seconda volta la richiesta della difesa dell'ex pm, già sospeso dalle funzioni, dallo stipendio ed escluso dalla magistratura dal Csm.