Perugia, donna trovata morta in casa: arrestata per omicidio una 53enne amica della figlia

Una 72enne svizzera di origine ebraica, Danielle Claudine Chatelain, che da tempo abitava a Perugia , è stata trovata morta nel suo appartamento in pieno centro. Con l'accusa di omicidio in conseguenza di percosse è stata arrestata Renata Ketta , 53enne apolide ma originaria dell'Albania. La donna è un'amica della figlia della vittima, a sua volta deceduta da qualche tempo, dopo una malattia.

Di tanto in tanto la 53enne faceva compagnia all'anziana vittima e i vicini hanno raccontato che tra le due non vi sarebbero mai stati litigi.



Non è ancora chiaro cosa sia esattamente successo stamani nell'abitazione: davanti agli inquirenti, infatti, la persona fermata si è avvalsa della facoltà di non rispondere.



A dettare la svolta nelle indagini sarebbero state le ferite riscontrate sul corpo della vittima, in particolare sul tronco, considerate non compatibili con una caduta accidentale dalle scale.