Treviglio, frase razzista sul libretto di educazione stradale del Comune: ritirato

"Alcune razze sono costituzionalmente meno tolleranti all'alcol della razza bianca". La frase era scritta al'’interno di un opuscolo sull'educazione stradale per i ragazzi delle scuole medie di Treviglio, provincia di Bergamo. Alle dirigenti scolastiche però non è piaciuta e l'hanno segnalata nel corso della conferenza stampa indetta dal Comune. Il volumetto, stampato in 2mila copie, è stato così ritirato per "imperfezioni".

La sezione alcol alla guidaLe finalità erano corrette: educare i ragazzi al rispetto del codice stradale e iniziare a far capire di non eccedere con l'alcol se poi ci si deve mettere alla guida. Ma una delle frasi all'interno del capitolo era fraintendibile, per non dire razzista. Il vicesindaco di Treviglio, Pinuccia Prandina, è stata d'accordo con le presidi che si sono indignate quando hanno letto che il rischio di ubriacarsi è una questione di razza. Così ha immediatamente richiesto agli autori di stampare una nuova versione, senza quelle "imperfezioni". L'opuscolo così è stato ritirato senza mai essere entrato nelle scuole: le dirigenti scolastiche e l'assessore l'hanno avuto fra le mani per la prima volta proprio la mattina del 9 maggio, per la conferenza stampa.