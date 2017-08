Incidente mortale sulle montagne del Trentino: vittima una donna

Una donna è morta precipitando da una ferrata in Trentino, dalle Bocchette Alte sul Brenta. I tecnici del soccorso alpino e i sanitari dell'elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della turista, in vacanza con altri amici. La caduta, di circa una trentina di metri, è avvenuta a una quota intorno ai 3.000 metri.