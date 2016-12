15:20 - Trenta anni di carcere: è questa la condanna in rito abbreviato inflitta a Trento all'avvocato veronese Vittorio Ciccolini. L'uomo è stato giudicato colpevole per l'omicidio dell'ex fidanzata marchigiana, Lucia Bellucci, avvenuto il 9 agosto 2013 a Pinzolo, in Trentino.