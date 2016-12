Base jumper muore in Trentino, è il secondo in otto giorni

Un base jumper è morto dopo essersi lanciato dal Becco dell'Acquila, sul monte Brento. I soccorsi del 118, accorsi dopo una segnalazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E' il secondo sportivo morto in otto giorni in Trentino. Il 23 giugno a perdere la vita era stato un uomo che si era lanciato dalle Torri del Violet, nel Gruppo del Catinaccio.