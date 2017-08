Versilia,rapina al Twiga di Briatore e Santanché: bottino di 20mila euro

Rapina a mano armata domenica all'alba al Twiga a Marina di Pietrasanta, in Versilia. I due malviventi hanno approfittato del momento in cui i dipendenti stavano effettuando le pulizie e mettendo ordine, entrando da una porta sulla spiaggia nel celebre locale dei vip di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Pistola in pugno, uno dei due rapinatori è riuscito a farsi consegnare 20 mila euro in contanti dall'impiegato, che stava facendo i conti a fine serata.