Prato, ragazzina aggredita da tre cani in giardino: è grave

Una ragazza di 13 anni è stata aggredita da tre cani, sembra di razza rottweiler, in un giardino di Seano di Carmignano (Prato). La tredicenne avrebbe riportato numerose ferite alla testa ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Prato. I cani sono di proprietà della famiglia. La ragazza è stata soccorsa dalla sorella, 16 anni, che era in casa e che ha udito le sue urla.