Pistoia, tamponamento tra auto: vettura travolge a morte bimba

Una bambina di tre anni e mezzo è morta dopo essere stata investita sabato sera da un'auto a Uzzano, in provincia di Pistoia. Ferita in modo grave la madre. La bimba stava attraversando la strada assieme ai genitori in un tratto privo di strisce pedonali. A investirle è stata una Panda: il conducente si era fermato, ma l'auto è stata tamponata violentemente da un'altra vettura. La Panda, spinta in avanti, ha travolto la piccola e la donna.