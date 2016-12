Pisa, l'infermiera killer: "Giuro sui miei figli che sono innocente"

L'avvocato: "Il vero killer è ancora in giro" - Cesarina Barghini, il legale dell'infermiera, ha chiesto la conversione della misura di custodia cautelare in arresti domiciliari, per "l'incolumità personale" della donna, che "rischierebbe troppo a piede libero", a causa del "clamore suscitato dalla vicenda". L'avvocato ha anche espresso la convinzione che "il vero killer" sia ancora "in giro".



"Mi hanno minacciato su Facebook" - La Barghini ha poi detto di esser stata minacciata su Facebook da qualcuno che l'avrebbe invitata a farsi un'iniezione di eparina, il farmaco anticoagulante con cui sono stati uccisi 12 dei 13 pazienti dell'ospedale di Piombino.



Procuratore di Livorno: "Altre segnalazioni da valutare" - Sul fronte delle indagini, intanto, il procuratore capo di Livorno Ettore Squillace Greco ha fatto sapere che "ci sono altre segnalazioni che andranno valutate". "Se ci siano o meno precise denunce non posso rispondere", ha aggiunto.