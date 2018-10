Pisa, il rettore della Normale denuncia: "Impossibile promuovere docenti donne"

In una lunga intervista rilasciata a Qn, Barone riassume cosa avviene quando spunta il nome di una donna come possibile insegnante: "Si parla di tutto, meno che di preparazione, merito e competenze, che dovrebbero essere i soli criteri per valutare un accademico". Ma non solo. Invece di valutare il curriculum, il rettore deve occuparsi di "calunnie belle e buone, con l'aggiunta, come accaduto in anni recenti, di lettere anonime e notizie false diffuse ad arte con contenuti offensivi, con espliciti riferimenti sessuali, volgari e diffamatori".



Un sistema che il rettore della Normale, arrivata all'anno accademico numero 208, vorrebbe combattere perché, ha sottolineato, "qui contano merito, studio, competenza. Il resto sono pettegolezzi". E un piccolo, ma grande, passo in avanti è stato fatto proprio quest'anno con l'arrivo della professoressa Annalisa Pastore, il primo ordinario della classe di Scienze in più di due secoli di storia.