Lucca, incendio di vaste proporzioni in un magazzino di calzature

Tre squadre dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenute per cercare di spegnere un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato in uno dei magazzini della ditta Rox di Porcari. Si tratta di una azienda che produce calzature. In considerazione dei materiali interessati dal rogo, il sindaco della cittadina ha invitato la popolazione a restare in casa e a chiudere le finestre.