Livorno, uccide la ex moglie a coltellate e poi si toglie la vita

Ha ucciso la ex moglie e poi si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto in uno studio dentistico di piazza Attias, a Livorno, dove Massimiliano Bagnoli ha accoltellato a morte la sua ex, Francesca Citi di 45 anni, per poi suicidarsi in bagno. La donna era assistente nello studio, che era chiuso. L'uomo l'ha raggiunta lì, si è fatto aprire la porta e i due hanno avuto una violenta discussione, degenerata fino al tragico epilogo.

Denunciato dalla ex moglie per atti persecutori a metà del 2016, Bagnoli era finito agli arresti domiciliari fino a novembre 2017, quando la misura era giunta al termine, venendo anche condannato l'anno scorso per la sua condotta nei confronti della donna ad una pena di un anno e 4 mesi.



Da luglio 2016 comunque Bagnoli non avrebbe più violato alcuna prescrizione e anche una volta conclusa la misura degli arresti a casa, da quanto risulta, non avrebbe messo in atto altri gesti persecutori nei confronti della ex.