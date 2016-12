Lavapiatti bengalese ucciso a Pisa, l'Inail concede un vitalizio alla famiglia

La famiglia di Zakir Hossain, il 34enne bengalese morto dopo essere aggredito senza motivo il 13 aprile a Pisa dal 27enne tunisino Hamrouni Haza, ora latitante in Tunisia, percepirà una rendita permanente di 2mila euro al mese da parte dell'Inail. Il vitalizio è la "rendita ai superstiti", calcolata per il cosiddetto infortunio in itinere (cioè la morte durante gli spostamenti di un lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro).

L'annuncio della concessione dell'assegno mensile sarà dato dal direttore della sede pisana dell'Inail, Giovanni Lorenzini, nel corso del consiglio comunale aperto in occasione della Festa della Toscana, dedicata dalla città proprio a Hossain.



L'assegno, che verrà recapitato direttamente alla famiglia in Bangladesh, avrà validità retroattiva e avrà effetto fin dalla data della morte del lavapiatti bengalese.



Il 50% dell'importo spetterà alla moglie in modo permanente finché resterà in vita, mentre la parte restante è per i tre figli, che ne potranno beneficiare fino al compimento della maggiore età o, se proseguiranno gli studi, finché non saranno in grado di mantenersi autonomamente.



Il 13 aprile cameriere bengalese era appena uscito dal ristorante dove lavorava quando fu colpito con un pugno dal tunisino, che lo aggredì senza motivo, in quello che pare essere stato un episodio riconducibile al "knockout game". Il colpo fece cadere a terra Hossain, facendogli battere la testa contro un muro: l'uomo morì 36 ore dopo.



Oltre alla concessione del vitalizio, la città scoprirà una targa nel luogo dell'aggressione, e sarà anche rilanciata la raccolta fondi a favore della famiglia del bengalese: le donazioni possono essere effettuate tramite il conto corrente aperto presso la filiale del Banco Popolare, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno con codice IBAN IT35S0503414011000000004949. La casuale è "Solidarietà famiglia Zakir".