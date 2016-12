18 aprile 2014 Bengalese ucciso, aggressori identificati Pisa, nel branco anche un minorenne A sferrare il pugno letale è stato un tunisino 27enne, che è fuggito nel suo Paese Tweet google 0 Invia ad un amico

15:09 - Sono stati identificati i quattro autori dell'aggressione mortale avvenuta nella notte tra domenica e lunedì scorso a Pisa, costata la vita al cameriere bengalese Zakir Hossain. Lo rende noto la questura di Pisa, spiegando che all'identificazione si è arrivati in nottata. In particolare, a sferrare il pugno letale è stato un tunisino di 27 anni, Hamrouni Haza. L'uomo è fuggito a Tunisi, imbarcandosi martedì su un aereo da Malpensa.

C'era anche un minorenne nel branco che ha aggredito il cameriere, morto 36 ore dopo l'agressione per le conseguenze del pugno sferratogli al volto. Il minorenne e un 22enne sono stati denunciati per favoreggiamento: hanno ammesso le loro responsabilità. Un terzo componente del gruppo è ritenuto estraneo ai fatti. Gli inquirenti, inoltre, hanno scoperto che lo stesso gruppo, due ore dopo l'aggressione al bengalese, è tornato in centro a Pisa e avrebbe tentato almeno altre due aggressioni. Le vittime non hanno reagito e la situazione non è degenerata.



Prefetto Pisa: "Nessun knockout game" - "Nessun knockout game a Pisa". Lo scrive il prefetto di Pisa, Francesco Tagliente, spiegando come per le indagini sull'omicidio del cameriere bengalese Zakir Hossain siano state "determinanti" sia "le capacità investigative degli operatori" sia "le immagini del sistema di videosorveglianza e l'anagrafe delle telecamere". L'esclusione dell'ipotesi knockout game - la moda giovanile che consiste nel colpire un ignaro passante e scappare - scongiura "il rischio di pericolose emulazioni", aggiunge Tagliente.