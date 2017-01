Firenze, tenta di uccidere il figlio nel sonno: fermata una donna di 58 anni

Per l'aggressione, la donna ha usato un coltello da cucina: ha colpito il giovane, di 29 anni, nell'abitazione in cui i due vivono insieme. Ricoverato, non è in pericolo di vita. La madre rischia l'arresto per tentato omicidio. Il figlio era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi. Nell'abitazione sono intervenuti i militari della stazione di Bagno a Ripoli, mentre il personale del nucleo operativo della compagnia di Oltrarno si è occupata dei rilievi tecnici.