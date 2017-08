Firenze, si stacca pezzo di cornicione da palazzo: ferito un 22enne

Un 22enne è stato colpito da un pezzo di cornicione staccatosi dalla facciata di un palazzo, in piazza Santo Spirito, a Firenze. E' successo poco dopo le 22.00. I vigili del fuoco sono successivamente intervenuti per la verifica statica della facciata dello stabile che si trova vicino a molti locali frequentati la sera dai giovani. Il 22enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.