La procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla morte di Riccardo Magherini, il 40enne deceduto all'inizio di marzo mentre veniva arrestato dai carabinieri. Restano indagate sette persone: quattro militari e tre operatori del 118. Per tutti l'accusa è di omicidio colposo. In un primo momento, in seguito a una denuncia presentata dai familiari di Magherini, i carabinieri erano accusati di omicidio preterintenzionale.

Le cause del decesso di Magherini, secondo quanto riportato dall'avviso di chiusura indagini (che avrebbe recepito quanto emerso dalla consulenza tecnica) sono l'assunzione massiccia di cocaina e l'asfissia, quest'ultima dovuta anche alle modalità con cui operarono i militari.



Magherini, secondo il documento della procura, venne immobilizzato ed ammanettato in modo imprudente e difforme da una direttiva del Comando generale dell'Arma.



Ai tre operatori del 118 viene invece contestato di non aver valutato correttamente la situazione e di non essere intervenuti per limitare gli effetti dell'asfissia. L'atto di chiusura indagini non contempla invece la posizione di altre quattro persone, chiamate in causa durante l'inchiesta: si tratta di personale sanitario intervenuto con una seconda ambulanza o che era al lavoro alla centrale del 118.