Firenze, a pezzi il medaglione della Chiesa San Giovanni di Dio: le foto del crollo

15:43 - Un pesante medaglione di pietra si è staccato dalla facciata di una chiesa del centro storico fiorentino, andando a schiantarsi al suolo senza ferire nessuno. A raccontare il fatto, avvenuto intorno alle 4 alla chiesa del vecchio ospedale di San Giovanni di Dio (oggi abbandonato), è stato il consigliere di quartiere del M5S Gabrio Evi. "Il medaglione pesa circa 30-40 kg, è piombato nel mezzo del marciapiede ed è stata una vera fortuna che non si sia fatto male nessuno", spiega il consigliere.

Il grillino presenterà un'interrogazione per fare luce sulla vicenda, dato che la facciata della chiesa è stata completamente restaurata nel 2008 e "non si capisce come sia possibile che già cada a pezzi". Evi ricorda anche che, proprio durante i lavori di rifacimento, un operaio perse la vita: "Un cantiere problematico, ed una operazione su cui bisogna vedere chiaro", conclude il consigliere. Al momento l'area dove è crollato il medaglione è stata transennata e si attende l'inizio delle operazioni di messa in sicurezza.